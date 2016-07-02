Тихонов: «Я против лимита на легионеров, я за его полную отмену»

Хорошо, что у нас есть адекватные люди в футболе. Лимит убивает российский футбол. Или уже убил, судя по ЧЕ-16 и ЧМ-14. Хотя проблема намного глубже. Проблема в чиновниках. Коррупция такая, что детский футбол не развивается в стране. В 4-5 городах только есть развитие детского футбола и то, по сравнению с европой уровень ниже плинтуса. Посмотрите юношеские чемпионаты мира, наша сборная (до 17 лет) ни разу не занимала даже 4е место с момента распада СССР!!! Точно так же и молодежка (до 20 лет). Лимит губит футбол, но это не главная причина.
Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался касательно лимита на легионеров. По мнению специалиста, лимит следует отменить.
«Да, мальчишки сидят. Но если бы у них была здоровая конкуренция в команде и они не думали, что, имея российский паспорт, в любом случае выйдут на поле, то в нашем футболе не было бы сумасшедших зарплат, а у игроков, как в прежние времена, появились бы огромные амбиции пробиться наверх. Сейчас же российские игроки знают: есть паспорт, в число шести они попадают без проблем.
Я против лимита на легионеров, я за его полную отмену. Пускай мальчишки растут и сами пробиваются наверх. Поможет ли вырасти конкуренция с иностранцами? Конечно! Иначе, повторю, даже если легионеры очевидно выше уровнем, ты всe равно понимаешь, что будешь играть из-за паспорта. Я за наших ребят и за здоровую конкуренцию. У нас же ввели искусственные ограничения, поэтому всe и стоит на месте», — сказал он.