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    Тихонов: «Я против лимита на легионеров, я за его полную отмену»

    Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказался касательно лимита на легионеров. По мнению специалиста, лимит следует отменить.

    «Да, мальчишки сидят. Но если бы у них была здоровая конкуренция в команде и они не думали, что, имея российский паспорт, в любом случае выйдут на поле, то в нашем футболе не было бы сумасшедших зарплат, а у игроков, как в прежние времена, появились бы огромные амбиции пробиться наверх. Сейчас же российские игроки знают: есть паспорт, в число шести они попадают без проблем.

    Я против лимита на легионеров, я за его полную отмену. Пускай мальчишки растут и сами пробиваются наверх. Поможет ли вырасти конкуренция с иностранцами? Конечно! Иначе, повторю, даже если легионеры очевидно выше уровнем, ты всe равно понимаешь, что будешь играть из-за паспорта. Я за наших ребят и за здоровую конкуренцию. У нас же ввели искусственные ограничения, поэтому всe и стоит на месте», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2016 11:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 3 июля 2016, 00:10

      Хорошо, что у нас есть адекватные люди в футболе. Лимит убивает российский футбол. Или уже убил, судя по ЧЕ-16 и ЧМ-14. Хотя проблема намного глубже. Проблема в чиновниках. Коррупция такая, что детский футбол не развивается в стране. В 4-5 городах только есть развитие детского футбола и то, по сравнению с европой уровень ниже плинтуса. Посмотрите юношеские чемпионаты мира, наша сборная (до 17 лет) ни разу не занимала даже 4е место с момента распада СССР!!! Точно так же и молодежка (до 20 лет). Лимит губит футбол, но это не главная причина.

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 2 июля 2016, 17:17

      Лимит был введен, что бы такие мега профессиональные футболисты с мировым именем как Кокорин и Мамаев смогли покрасоваться перед своими блядями на футбольном поле.

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 14:12

      .....та лимит давно уже пора отменять!!!!...с 2004 года стали экспериментировать и спекулировать на лимите!!!!...сначала вроде это оправдывало ожидания, но!!!! наши увольни приспособились за эти годы сливать тренировки....вот это все и привело в итоге к 2014, а потом к 2016......пора отменять лимит полностью и спрашивать с тренеров за тех, кого они растят...три шкуры с них драть!!!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июля 2016, 13:19

      Всё бы было хорошо, но понаедут к нам ещё:
      По дешёвке африканцы, сербы, чехи, южные латиносы,
      Наши сядут с паспортами, борьбы возьмут не вынесут.
      Будем делать что тогда? Раздавать всем паспорта?

      -1
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 2 июля 2016, 12:18

      Все верно Андрей.руководители упорно гнут свою линию,с мыслями что они на правильном пути.Но этот путь судя по чемпионату Европы,ошибочный.если Провалим чемпионат мира,это будет предел.и Мутко вместе с лимитом покинут российский футбол

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