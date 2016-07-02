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    В Хорватии совершено нападение на Ракитича и его семью

    Группа неизвестных хулиганов атаковала виллу, в которой отдыхал с семьей полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, сообщает Vecernji List.

    Источник сообщает, что нападение совершили шестеро неизвестных. Хулиганы камнями разбили все окна и сломали двери, а после этого скрылись в неизвестном направлении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2016 11:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 15:06

      ....это уже отморозки!!!!...как классно играла хорватия, как они потом плакали после поражения!!! все это достойно только уважения....если следовать принципам этих отморозков, то нашу сборную нужно было встретить в аэропорту и всех четвертовать, а их семьи продать в рабство....так что ли???

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 июля 2016, 12:52

      Не понятные мотивы

      0
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    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 2 июля 2016, 12:10

      На дзюбу тоже надо плохо играл долговязый только руки поднимать иуда

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 2 июля 2016, 12:03

      Да уж... Опасно нынче. Хоть в вилле, хоть в квартире...

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 июля 2016, 11:21

      Убил бы за свою семью, и будь что будет

      2
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