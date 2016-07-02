В Хорватии совершено нападение на Ракитича и его семью

Группа неизвестных хулиганов атаковала виллу, в которой отдыхал с семьей полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, сообщает Vecernji List.



Источник сообщает, что нападение совершили шестеро неизвестных. Хулиганы камнями разбили все окна и сломали двери, а после этого скрылись в неизвестном направлении.