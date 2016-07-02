Тевес: «Возможно, Месси вновь захочет играть за сборную»

Форвард сборной Аргентины Карлос Тевес сказал слова поддержки в адрес Лионеля Месси, который объявил о завершении выступлений за национальную команду.



«В ассоциации футбола Аргентины сейчас творится полный бардак. Лео видит, как игроки из кожи вон лезут ради страны, а АФА ими пренебрегает. Войдите в его положение. Он устал, и это нормально. Я тоже переживал такие моменты несколько раз. Возможно, Месси вновь захочет играть за сборную. Мы будем ждать его», — приводит слова Тевеса TyC Sports.