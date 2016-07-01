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  • Ионов: «ЦСКА снова должен стать первым в чемпионате России»

Ионов: «ЦСКА снова должен стать первым в чемпионате России»

1 июля 2016, 10:09
11

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов поделился ощущениями от своего пребывания в стане армейцев.

— Как осваиваетесь в новом коллективе? Есть что-то, чем недовольны?

— Я лично знаком с очень многими футболистами ЦСКА. Играли вместе и в сборной России. Поэтому вкатываюсь очень быстро. Сразу почувствовал, какой здесь отличный коллектив. Эмоций много. И только положительные. У меня одно желание сейчас – много работать и тренироваться. Чем я могу быть недоволен? ЦСКА – это уровень.

— ЦСКА вел вас год, перед тем как нынешняя сделка состоялась. Сами когда узнали, что армейцы интересуются вами?

— Разговоры ходили еще до того, как я перешел в «Динамо». После последнего матча сезона с «Зенитом» позвонили и сказали, что ЦСКА хочет меня пригласить. Я сразу дал согласие.

— Вы уже общались с Леонидом Слуцким. Конкретно в какой роли он вас видит в команде, где высокая конкуренция в полузащите?

— Мы, естественно, беседовали с Леонидом Викторовичем. Но команда только-только выходит из отпуска и начинает подготовку. Не все игроки еще на месте. И пока конкретного разговора именно по тактике у нас не было. Тренер еще проанализирует мою игру конкретно в этой встрече и уже подробней укажет, что от меня требуется.

— Сейчас опытные российские футболисты говорят, что при возможности нашим игрокам нужно уезжать в Европу. Согласны?

— Естественно. Я всегда придерживался такого мнения. Если выпадает шанс и есть предложение – нужно этим пользоваться.

— Как раз из ЦСКА немало футболистов уезжает. Вот и Ахмед Муса скоро переедет в Англию. Когда переходили в армейский клуб, держали этот сценарий в голове?

— Сначала мне надо хорошо показать себя в ЦСКА и попробовать себя на уровне Лиги чемпионов. Там совершенной другой футбол, скорости другие, мастерство.

— Не думаете, что в новом сезоне ЦСКА еще сложнее будет стать чемпионом? Конкуренция-то возрастает…

— Задача все равно будет поставлена только так: первое место. Какой она еще может быть у действующего чемпиона? А то, что каждый сезон не может складываться одинаково удачно и, тем более, легче предыдущего, это естественно. Что не отменяет того, что мы должны и можем снова быть первыми.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ионов Алексей
Комментарии (11)
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Майор Дзагоев
1467358873
Правильно парень говорит. Не будет таких историй, как в Зените, и играть будет хорошо - цены не будет Ионову. Да и поможет он сильно при соблюдении этих условий
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андрей андреев
1467359841
Больше Никогда и Никому не говори,что ты играл за сборную России в 2016
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Kos77
1467363513
Бред алконафта)))
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zenitforever2015
1467364755
Опять развязал.....
Ответить
никита голоян
1467367674
абсолютно не развивающийся ..игрок среднего уровня..
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andr2112
1467368027
К чему сравнение Ионова с Мусой. Ему до Мусы как р.... до Парижа!
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STatham
1467370421
Языком чешите дальше мистер Ионов. В шестерке и без призовых клоуны.
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iuda
1467377858
Ионов будет гнать цска до пердива
Ответить
neveldomha
1467380097
Теперь понятно, кто слил Динамо.
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никита голоян
1467386259
опять запил??)))
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