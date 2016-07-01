Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сантуш: «Португалия заслуженно одержала победу над достойным соперником»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился наблюдениями от победного матча с Польшей в четвертьфинальне Евро-2016.

    «Чем дальше мы двигаемся, тем ближе становимся к своей цели. У нас есть амбиции, мы хотим принести большую радость жителям Португалии. Пенальти – это лотерея, но здесь нужно проявить характер. Поляки являются специалистами по пробитию 11-метровых ударов, ведь в прошлом раунде они так одолели швейцарцев. Но я попросил своих подопечных сохранять хладнокровие. Я знал, что они могут забить.

    Поляки очень хорошо начали матч, а у меня была своя стратегия. Виллиам Карвалью, Ренату Санчес и Адриен Силва должны были перекрывать игроков сборной Польши. Мы позволили им завладеть инициативой на какое-то время и не смогли сдержать Аркадиуша Милика. Тогда я поговорил с Санчесом, и произошли изменения. Я попросил, чтобы Нани отходил чуть глубже. К счастью, Ренату забил гол. Однако Польша – это хорошая команда, которая знает, как усыпить бдительность соперника. И все-таки мы сумели справиться, действовали «первым номером», и у нас было больше моментов. Мы заслуженно одержали победу над достойным соперником», – сказал Сантуш.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2016 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11