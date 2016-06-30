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  • Малафеев: «Халк пообещал купить квартиру через мою компанию, а теперь уехал в Шанхай»

Малафеев: «Халк пообещал купить квартиру через мою компанию, а теперь уехал в Шанхай»

30 июня 2016, 12:06
7

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что нападающий команды Халк, который сегодня прошел медосмотр в «Шанхай Теллэйс», еще зимой пытался уехать в Китай.

«Начну с шутки. Меня трансфер Халка удивил как никого другого. Когда мы уходили в отпуск, бразилец пообещал по возвращении в Петербург купить квартиру через мою компанию. Мы уже успели подыскать ему варианты, а тут новость о переезде Халка в Шанхай!

Если же говорить серьезно, то этот трансфер не стал для меня сюрпризом – слишком уж много о нем говорили. Переход мог состояться еще зимой, но, видимо, тогда все заинтересованные стороны сошлись на том, что бразилец останется до конца сезона в «Зените».

Мы разговаривали с Халком после той истории. Он был немного расстроен из-за того, что его не отпустили в Китай, но потом взял себя в руки. В какой-то момент мне даже показалось, что он решил надолго остаться в Петербурге. Но ближе к концу чемпионата разговоры о предложении из Китая возобновились. Не могу сказать, что Халк весной снизил требования к себе или начал играть более «деликатно». Он по-прежнему лез на таран, обыгрывал. Нельзя упрекнуть его в том, что он отработал концовку сезона в «Зените» не по максимуму. Возможно, какие-то мысли его и будоражили, отвлекали, но таких ярких моментов, по которым можно было сказать, что Халк уже считает себя «отрезанным ломтем», не было. Да, вопрос его ухода периодически обсуждался внутри команды, но на футболе это никак не отражалось», — заключил Малафеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Малафеев Вячеслав Халк
Комментарии (7)
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Vasilii1958
1467280399
Малафеев спикулянтом стал подешевли купить подороже продать на завод иди иуда
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vladimir-7
1467280724
Без Халка и остальные легионеры не захотят оставаться в Зените.
Поэтому они все ждут, чем завершится приглашение Халка.
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опус 2
1467281219
Обломал!
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Amrdiap
1467286818
До свидания....
Ответить
iuda
1467287648
Слава, кто сказал, что тебя подставили. Тебя ки-нули!
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