Малафеев: «Халк пообещал купить квартиру через мою компанию, а теперь уехал в Шанхай»

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что нападающий команды Халк, который сегодня прошел медосмотр в «Шанхай Теллэйс», еще зимой пытался уехать в Китай.

«Начну с шутки. Меня трансфер Халка удивил как никого другого. Когда мы уходили в отпуск, бразилец пообещал по возвращении в Петербург купить квартиру через мою компанию. Мы уже успели подыскать ему варианты, а тут новость о переезде Халка в Шанхай!

Если же говорить серьезно, то этот трансфер не стал для меня сюрпризом – слишком уж много о нем говорили. Переход мог состояться еще зимой, но, видимо, тогда все заинтересованные стороны сошлись на том, что бразилец останется до конца сезона в «Зените».

Мы разговаривали с Халком после той истории. Он был немного расстроен из-за того, что его не отпустили в Китай, но потом взял себя в руки. В какой-то момент мне даже показалось, что он решил надолго остаться в Петербурге. Но ближе к концу чемпионата разговоры о предложении из Китая возобновились. Не могу сказать, что Халк весной снизил требования к себе или начал играть более «деликатно». Он по-прежнему лез на таран, обыгрывал. Нельзя упрекнуть его в том, что он отработал концовку сезона в «Зените» не по максимуму. Возможно, какие-то мысли его и будоражили, отвлекали, но таких ярких моментов, по которым можно было сказать, что Халк уже считает себя «отрезанным ломтем», не было. Да, вопрос его ухода периодически обсуждался внутри команды, но на футболе это никак не отражалось», — заключил Малафеев.