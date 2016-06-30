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«Амкар» не стал продлевать контракт с Прудниковым

30 июня 2016, 11:41
4

В четверг, 30 июня, у нападающего Александра Прудникова заканчивается действие контракта с «Амкаром». Александр Прудников присоединился к команде в зимнее трансферное окно сезона 2014/15. Выступал за «красно-черных» полтора сезона. За это время выходил на поле в 44 матчах чемпионата и Кубка России и забил семь голов. Большее количество матчей Прудников провел лишь в московском «Спартаке», но голов в официальных матчах за «Амкар» он забил больше, чем за время выступления в любом другом клубе.

«Руководство и тренерский штаб клуба благодарят игрока за время выступления в стане «красно-черных» и желают ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Трансферы Амкар-Пермь Прудников Александр
Комментарии (4)
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Nayturs
1467288977
Эх... Десять лет назад он выиграл чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, сколько было надежд, авансов, а теперь, в 27 лет свободный агент и Пермский Амкар не продлевает с ним контракт.
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арейская
1467292711
А мне, честно, жалко "слона", мог бы ещё верой и правдой послужить "Амкару", но им виднее, а он, надеюсь, не затеряется на просторах футбольных полей
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gambler35
1467302176
Давай в ФНЛ, там много команд
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perm 242
1467308259
ни сколь не жаль ...
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