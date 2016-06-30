«Амкар» не стал продлевать контракт с Прудниковым

В четверг, 30 июня, у нападающего Александра Прудникова заканчивается действие контракта с «Амкаром». Александр Прудников присоединился к команде в зимнее трансферное окно сезона 2014/15. Выступал за «красно-черных» полтора сезона. За это время выходил на поле в 44 матчах чемпионата и Кубка России и забил семь голов. Большее количество матчей Прудников провел лишь в московском «Спартаке», но голов в официальных матчах за «Амкар» он забил больше, чем за время выступления в любом другом клубе.

«Руководство и тренерский штаб клуба благодарят игрока за время выступления в стане «красно-черных» и желают ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.