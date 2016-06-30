Сантуш: «Хотим создать 15 моментов для Роналду, чтобы он забил десять голов»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями накануне матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Польши.

«Мы хотим найти баланс, при этом мы хотим создать 15 моментов для Роналду, чтобы он забил десять голов, но соперник нам этого не позволит. Главное, чтобы игроки выполняли свою роль на поле», – сказал Сантуш.

Также наставник португальцев рассказал о состоянии своих подопечных перед игрой.

«Пара игроков не готовы на 100 процентов, завтра мы оценим их состояние и посмотрим, готовы ли они принять участие в игре или нет».

Матч Польша – Португалия состоится в четверг, 30 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.