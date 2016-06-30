Батшуайи прошел медицинское обследование в «Челси»

Нападающий «Марселя» Миши Батшуайи близок к подписанию контракта с «Челси».

Сообщается, что футболист успешно прошел медицинское обследование в лондонском клубе, и в течение двух ближайших дней о трансфере будет объявлено официально.

Ранее появлялась информация о том, что контракт Батшуайи с «Челси» будет рассчитан на пять лет, а «Марсель» получит за своего игрока 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Батшуайи сыграл за «Марсель» 36 матчей, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

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