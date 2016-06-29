Мюллер: «В 2012 году матч с итальянцами закончился для меня слезами. В 2016 плакать не придется»

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер в преддверии матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Италии вспомнил о встрече этих команд в полуфинале Евро-2012.

«Тогда я был довольно разочарован, и все закончилось слезами. Нет ничего постыдного в слезах, тем более что в 2016 плакать не придется.

Я оптимистично настроен перед матчем, мы можем выйти в полуфинал. Это будет сложно, но выполнимо. Мы показали, что готовы в матчам плей-офф.

Наша защита надежна, а команда едина. Четвертьфинал не станет для нас последней игрой», – сказал Мюллер.