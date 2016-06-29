Блащиковски: «Мы не боимся Португалию, у нас есть игроки мирового уровня»

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Евро-2016 с командой Португалии.

«У сборной Португалии много индивидуально сильных футболистов, но это не всегда преимущество, потому что футбол – командный вид спорта. Командный дух – один из главных козырей сборной Польши, основа наших сильных качеств.

Мы знаем о потенциале сборной Португалии, это очень хорошая команда вот уже несколько лет. Но у нас тоже есть потенциал, мы способны преподнести сюрприз, у нас есть игроки мирового уровня. Мы ни в коем случае не боимся соперника», – сказал Блащиковски.