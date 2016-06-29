Джеррард: «Английским игрокам было тяжело, ведь вокруг сборной всегда творится истерика»

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард высказал мнение по поводу поражения национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы от Исландии (1:2).

«Никогда не был в той ситуации, в которой находятся игроки сборной Англии после поражения от Исландии, но я знаю, как футболисты чувствуют себя после вылета из крупного турнира. Могу понять, что они чувствовали во втором тайме поединка. В их головах были мысли о поражении сразу после того, как они пропустили второй гол. Они боялись последствий.

Вокруг нашей сборной никогда не было спокойной обстановки, всегда слышна только истерика. Игрокам было тяжело психологически», – отметил Джеррард.