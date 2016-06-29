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Спивак: «Есть ли жизнь без Халка? Конечно, есть»

29 июня 2016, 09:26
7

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак прокомментировал вероятный уход из команды форварда Халка, который близок к переходу в «Шанхай Теллэйс».

– Есть ли жизнь без Халка?

– Конечно, есть. Будет лучше или хуже, говорить рано. Просто все будет по-другому.

Халк на протяжении нескольких лет был лидером команды в атаке, забивал мячи, отдавал результативные передачи. Некоторые матчи Халк своими ударами вытягивал в одиночку. Но, думаю, после его ухода ничего не изменится. У клуба своя философия, определенный вектор развития. Пришел новый тренер, умеющий ставить атакующую игру. В футболе никогда не было, чтобы с потерей ведущего футболиста команда падала в пропасть. Не случится такого и с «Зенитом».

– Виллаш-Боаш выстраивал игру исходя из индивидуальных качеств Халка. Луческу придется менять систему.

– Думаю, новый тренер в любом случае перестроил бы команду. Но говорить о том, что все придется ломать после ухода Халка – детский сад.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Шэньхуа Спивак Александр
Комментарии (7)
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Тraumtanzеr
1467182336
Только Дзюба скорее всего повесится.
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VVM1964
1467188809
ЕСЛИ ВЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ УКАЗАН СВЫШЕ И ЗЕНИТ ЗАХОТЯТ СДЕЛАТЬ БАЗОВОЙ КОМАНДОЙ ДЛЯ СБОРНОЙ ( ПОСЛЕ ЖОПЫ НА ЕВРО ) Я ИМ НЕ ЗАВИДУЮ , НО ДАВАЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ .
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zenitforever2015
1467192644
Мы ждём перемен....
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Обамка
1467210578
Время покажет.
Ответить
15426378s
1467216720
время все расставит на свои места, а вот тогда и выводы.
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