Спивак: «Есть ли жизнь без Халка? Конечно, есть»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак прокомментировал вероятный уход из команды форварда Халка, который близок к переходу в «Шанхай Теллэйс».

– Есть ли жизнь без Халка?

– Конечно, есть. Будет лучше или хуже, говорить рано. Просто все будет по-другому.

Халк на протяжении нескольких лет был лидером команды в атаке, забивал мячи, отдавал результативные передачи. Некоторые матчи Халк своими ударами вытягивал в одиночку. Но, думаю, после его ухода ничего не изменится. У клуба своя философия, определенный вектор развития. Пришел новый тренер, умеющий ставить атакующую игру. В футболе никогда не было, чтобы с потерей ведущего футболиста команда падала в пропасть. Не случится такого и с «Зенитом».

– Виллаш-Боаш выстраивал игру исходя из индивидуальных качеств Халка. Луческу придется менять систему.

– Думаю, новый тренер в любом случае перестроил бы команду. Но говорить о том, что все придется ломать после ухода Халка – детский сад.