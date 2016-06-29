Блан не собирается возглавлять сборную Англии

Бывший наставник «ПСЖ» Лоран Блан не рассматривал вариант с трудоустройством в сборной Англии. Как заявил агент наставника Жан-Пьер Бернес, французский специалист «не намерен брать работу ради работы».

«Лоран Блан во главе сборной Англии? Мы даже не думали об этом. На данный момент специалист находится в отпуске. Посмотрим в будущем. Мы не собираемся делать что-то необдуманно. Увидим, что будет дальше. В любом случае, мы не собираемся брать работу ради работы», – цитирует Europe 1 Бернеса.

Напомним, что бывший наставник англичан Рой Ходжсон ушел в отставку с поста главного тренера команды после поражения от Исландии в матче 1/8 финала Евро-2016.