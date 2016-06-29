Агент Дибалы: «Пауло отказался от перехода в «Барселону»

Агент Густаво Маскарди, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, признался, что 22-летний аргентинец отказался от предложения продолжить карьеру в «Барселоне».

«Во время общения с Пауло ко мне приходит понимание того, что он выбрал правильный путь. Год назад его хотели приобрести «Интер» и «Милан», однако Пауло рассудил правильно, выбрав клуб, который предоставлял ему больше гарантий. Сейчас лишь самое начало его карьера в «Ювентусе».

В последние месяцы «Барселона» действительно проявляет активный интерес к Дибале. Если мне не изменяет память, они предлагали за Пауло в два раза больше, чем за него в свое время заплатил «Ювентус», то есть примерно 80 миллионов евро. Но Пауло посчитал, что для начала он должен развить свой успех», – приводит слова Маскарди Gazzamercato.