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  • Халк: «Зенит» – прекрасная команда с великолепными футболистами»

Халк: «Зенит» – прекрасная команда с великолепными футболистами»

28 июня 2016, 19:21
8

Нападающий «Зенита» Халк признался, что испытывает удовольствие от жизни в Санкт-Петербурге. Также бразилец отметил, что ему нравится выступать в петебургском клубе рядом с великолепными футболистами.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что форвард может перебраться в китайский клуб «Шанхай Теллэйс», который предложил за него сине-бело-голубым 55 миллионов евро. По слухам, заработная плата самого Халка в случае перехода составит 20 миллионов в год.

«Меня устраивает жизнь в Санкт-Петербурге, хотя поначалу и возникли некоторые трудности с адаптацией к местным погодным условиям. Позже это все приобрело второстепенное значение.

Моей семье импонирует Санкт-Петербург, мне нравится здесь жить. Мне на самом деле нравится играть за «Зенит». Российская Премьер-лига – достаточно непростой чемпионат, в котором я являюсь игроком прекрасной команды с великолепными футболистами. Это все, что я могу сказать о «Зените», – сказал Халк.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (8)
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Kos77
1467135043
Значит уже на лыжах)))
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Lenin26
1467135124
Сомневается что ли, вроде не похоже на слова прощания.
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sevsor
1467139199
Стоит заметить, что Халк, очень вежливый и доброжелательный человек. Осуждать его, что предпочёл более выгодные материальные условия не стоит. Неужели, кто-то из нас отказался от значительного повышения зарплаты?))
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Лео Месси 001
1467139419
На трасфермаркт уже переход подтверждён
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