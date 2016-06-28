Халк: «Зенит» – прекрасная команда с великолепными футболистами»

Нападающий «Зенита» Халк признался, что испытывает удовольствие от жизни в Санкт-Петербурге. Также бразилец отметил, что ему нравится выступать в петебургском клубе рядом с великолепными футболистами.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что форвард может перебраться в китайский клуб «Шанхай Теллэйс», который предложил за него сине-бело-голубым 55 миллионов евро. По слухам, заработная плата самого Халка в случае перехода составит 20 миллионов в год.

«Меня устраивает жизнь в Санкт-Петербурге, хотя поначалу и возникли некоторые трудности с адаптацией к местным погодным условиям. Позже это все приобрело второстепенное значение.

Моей семье импонирует Санкт-Петербург, мне нравится здесь жить. Мне на самом деле нравится играть за «Зенит». Российская Премьер-лига – достаточно непростой чемпионат, в котором я являюсь игроком прекрасной команды с великолепными футболистами. Это все, что я могу сказать о «Зените», – сказал Халк.