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    «Саутгемптон» купит у ЦСКА Мусу за 25 миллионов

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает входить в сферу интересов английских клубов. Теперь «Саутгемптон» готов вступить в борьбу за игрока, который тренерским штабом клуба рассматривается в роли замены для Садьо Мане, перешедшего в «Ливерпуль».

    Англичане оценивают трансфер Мусы в 25 миллионов евро, и данная сумма может устроить ЦСКА. При этом не исключается, что «Саутгемптон» введет в сделку и различные виды бонусных отчислений армейцам при определенных достижениях Мусы в АПЛ, утверждает Owngoalnigeria.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 14:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1481

      GM 28 июня 2016, 19:32

      "предложил" и "купил" - немножко разные слова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 28 июня 2016, 17:14

      Ахмед Муса не продается!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > chempion_cska 28 июня 2016, 19:33

      Ну, и нафига глупости писать? Всем же понятно, что Муса этим летом уйдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июня 2016, 15:52

      А, как же Лестер? Ему ничего не говорят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 15:05

      Может,им и тренер нужен ?Хороший тренер,купите!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > yorgenbarenz 28 июня 2016, 19:37

      Это кого ты тут продаешь, глор?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 28 июня 2016, 14:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В два раза дороже, чем он стоит? Конечно, устроит. Правда, напов не останется.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > kotmyshka 28 июня 2016, 19:37

      Всплакни по Халку. Кто теперь в голову Дзюбы с рикошетом в ворота будет подавать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 июня 2016, 14:54

      Хорошие деньги!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 28 июня 2016, 14:49

      Кого ЦСКА купит вместо Муссы?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Dgad 28 июня 2016, 19:38

      Всему свое время. Когда купят, тогда и известно станет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 июня 2016, 14:37

      Уже как то завелось что после нашей лиге в АПЛ игру показывают единицы !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 28 июня 2016, 14:05

      Одни уже Думбия купили..

      -1
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