Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Андерлехт» намерен приобрести у «Зенита» Ломбертса

28 июня 2016, 12:10
4

«Андерлехт» в летнее трансферное окно может попытаться приобрести у «Зенита» Николаса Ломбертса. Вероятность перехода защитника в бельгийский клуб осложняется личным контрактом игрока. В «Зените» футболист получает порядка 2,5 миллиона евро в год, сообщает La Dernière Heure.

При этом «Андерлехту» придется оплатить и трансфер Ломбертса, оцениваемого в 8 миллионов. Ранее сообщалось, что Ломбертс может перейти в голландский ПСВ и готов даже согласиться на понижение зарплаты.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Бомбардир.ру
Бельгия. Про-Лига Андерлехт Ломбертс Николас
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1467106035
ПРОДАТЬ ВЕСЬ ЗЕНИТ НА Х.. ПУСТЬ ИГРАЕТ ЗЕНИТ- 2 НА РАДОСТЬ VVV246 .
Ответить
a-rakhmatov
1467107548
Газпром решил на Зените поправить свое финансовое положение))
Ответить
BAIv
1467109972
Зенит всю команду распродает???? ну неужто изменения (молодежь будут наигрывать) или деньги экономить приказали( тогда надо полтысячи чинуш которые в штате консультантами числятся уволить(эфект лучше их зарплаты неозвучивают никогда)
Ответить
Вомбат
1467120141
Андерлехт может попытаться, но не будет. Не настолько им нужен Нико, да еще с такой зарплатой, чтобы платить за него 8 лимонов евро. Ломбертс останется. И нету. И Смольников. Потому что не нужны никому на фиг. Кто уйдет, так это Гарай. Ну и Витселя продадут потому что ему только год остался, а за него сейчас 35 лимонов дают (и это не утка). А вот насчет Халка я не уверен.
Ответить
Главные новости
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
14:21
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
1
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
1
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
1
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
3
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Все новости
Все новости
ФотоДортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Фото«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
1
«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца
21 июля
1
ФотоТоп-клуб АПЛ подписал Тилеманса
14 июля
ФотоКуртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании
10 июля
3
Забит самый поздний гол в истории ЧМ
2 июля
3
Генич одним прилагательным описал Бельгию после ее героического камбэка
2 июля
5
Игрока Бельгии осудили за желание променять ЧМ-2026 на роды жены
20 июня
9
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
15 июня
4
ФотоСтанкович вернулся в «Интер»
5 июня
1
Определился 25-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
22 мая
Победитель ЛЧ-2019 анонсировал завершение карьеры в 38 лет
2 апреля
Лукаку устроил бунт в «Наполи»
31 марта
Европейский клуб заинтересовался Бонгонда
25 февраля
2
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
8 февраля
Азар: «Ни за что не перешел бы в «Барселону»
31 января
3
Станкович – в команде недели Лиги чемпионов
31 января
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Нигерийский опорник отказал «Спартаку»
2025.12.12 19:16
5
Игрок Бельгии Доку: «Если не можем обыграть Казахстан, нам нечего делать на ЧМ-2026»
2025.11.16 12:33
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
2025.11.13 12:10
3
ФотоСын Станковича – игрок месяца в «Брюгге»
2025.11.01 16:17
АПЛ. Гол Троссарда принес «Арсеналу» победу в дерби (1:0) и выход на 1-е место
2025.10.18 21:36
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
2025.10.11 21:38
Экс-тренер «Монако» Клеман дал конкретный ответ «Спартаку»
2025.10.11 16:27
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+