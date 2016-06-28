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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ткачев сможет помочь команде»

    Во вторник утром в клубном офисе «Крыльев Советов» были оформлены все необходимые документы между футбольными клубами ЦСКА и «Крылья Советов» о годичной аренде 27-летнего российского полузащитника Сергея Ткачева. До конца сезона Сергей будет выступать за самарский клуб под номером 77.

    «Сергей уже выступал за «Крылья» и прекрасно знаком с Самарой. Этот футболист зарекомендовал себя как грамотный и техничный игрок, который может сыграть на нескольких позициях. Мы уверены, что Сергей отлично впишется в нашу игру и сможет помочь команде добиться необходимых результатов», – отметил после подписания соглашения генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

    В прошедшем сезоне Ткачев выступал за «Кубань» и ЦСКА. В общей сложности он провел 24 матча в Премьер-лиге, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    28.06.2016 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 28 июня 2016, 15:53

      по эмоциям гендиректора не скажешь, что он верит в Ткачева

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 28 июня 2016, 13:02

      Господи какой техничный игрок, очередной буратино

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