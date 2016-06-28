На стадионе «Самара Арена» закончен монтаж фундаментной плиты

Бетонные работы на самарском стадионе чемпионата мира-2018 в России выполнены на 70%, сообщили в пресс-службе губернатора Самарской области. На 94,99% готовы конструкции первого этажа, на 68,33% – второго этажа, на 66,60% – третьего, 45,68% – четвертого, на 19,25% – пятого этажа. Полностью завершены работы по устройству фундаментной плиты (125 090,57 м3). Бетонные работы по всему объекту выполнены на 71,98%.

Продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций: пирамидальных опор, блоков консолей, прогонов, оттяжек, блоков хребтовых ферм. На опоры установлены пять монтажных блоков консолей купола стадиона, ведется подготовка к монтажу очередного шестого блока.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь 2017 года. Самара примет четыре матча групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России. После проведения турнира стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Крылья Советов».