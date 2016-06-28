Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Харт: «Лично я не сыграл так, как надо»

    Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал исход матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

    «Мы все ответственны за это. Все планы на игру были озвучены, мы знали все об Исландии, но в итоге не сыграли так, как надо. Лично я не сыграл.

    Это не вопрос желания – нет ничего, чего бы мы хотели больше. Мы получим много критики, и мы заслужили ее. Мы постараемся извлечь уроки и вернуть английский футбол туда, где он должен быть.

    Мы не смогли вернуться в игру. Следующего тренера ждет тяжелая работа. Мы усердно трудились, но не достигли успеха. Эту команду запомнят такой», – сказал Харт.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2016 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 28 июня 2016, 19:08

      вот слова мужика. А теперь сравните с комментариями наших днищ кривоногих после вылета из группы. Ни совести, ни уважения. Ни к себе, ни к стране, ни к болельщикам. Твари.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 28 июня 2016, 09:44

      И что ты этим гордишься

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 28 июня 2016, 07:29

      ну и чего же не сыграл так как надо, как всегда виноват тренер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 июня 2016, 06:30

      Дырка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 28 июня 2016, 01:50

      Вас уже забыли,дырявый Джо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11