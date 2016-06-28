Халльгримссон: «Теперь для нас нет непреодолимых препятствий. Дальше – Франция»

Тренер сборной Исландии Хельмир Халльгримссон поделился впечатлениями после победы в матче 1/8 финала против команды Англии (2:1).

«Если бы мне кто-то сказал, что пройдем в четвертьфинал, обыграв Англию… Но после этого для нас нет непреодолимых препятствий. Дальше – матч с хозяевами турнира в Париже. Большая игра.

Наш первый гол был ключевым моментом. Быстрый ответ произвел на англичан больше эффекта, чем их гол – на нас. Их план состоял в том, чтобы прибить нас с самого начала, и они думали, что сделали это. Если бы не отыгрались сразу, то не знаю, как сложилась бы игра. Психологически это было очень важно», – сказал Халльгримссон.