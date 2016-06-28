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    Ходжсон подал в отставку

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон покидает свой пост.

    Об этом сообщил сам наставник после поражения англичан в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

    Ходжсон зачитал заявление, в котором сообщил об отставке и поблагодарил прессу и болельщиков за поддержку.

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    Источник: BBC

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    28.06.2016 00:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +367

      gigs84 28 июня 2016, 13:45

      Я, как болельщик англичан, конечно огорчён, но не слишком. Раньше сильнее расстраивался. Сейчас считаю, что если команда играет лучше и выигрывает, то это нормально, не важно какая это команда. В этом матче исландцы были сильнее и заслуженно победили. Мне даже было бы их жаль, если бы они в концовке уступили.
      У Англии хорошая команда и хороший тренер, я бы его оставил. Просто им постоянно не везёт в матчах на вылет. Словно их кто-то сглазил или проклял. Может, это им за отвратительное поведение некоторых болельщиков на протяжении уже многих лет достаётся? Кто знает...

      0
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      Рейтинг: +22

      armbarm 28 июня 2016, 10:48

      Главная беда сборной Англии-тренер. Исландия играла великолепно, но для Англии это позор! Если проиграешь таким звездным составом, то ты не тренер, а физрук!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 28 июня 2016, 07:33

      Cтало быть, в Англии, как и в России - проблема была не в Капелло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 28 июня 2016, 03:53

      Петруччо Чебанини

      0
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      Рейтинг: +47

      чей котэ 28 июня 2016, 01:48

      Физрук похуже Лени ещё будет

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 28 июня 2016, 00:21

      Исландия - брависсимо!!!

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man > Алекc 28 июня 2016, 10:16

      У англичан с тренерами дела хуже чем в России.У англичан, хоть нападение есть, да вот использовать Ходжассон не умеет Ставит туого стерлинга,оставляя в запасе Решворда и Варди. Ре'ворда выводит на поле вместо Руни, хотя по играм МЮ известно, что это новая связка

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