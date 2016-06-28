Ходжсон подал в отставку

Я, как болельщик англичан, конечно огорчён, но не слишком. Раньше сильнее расстраивался. Сейчас считаю, что если команда играет лучше и выигрывает, то это нормально, не важно какая это команда. В этом матче исландцы были сильнее и заслуженно победили. Мне даже было бы их жаль, если бы они в концовке уступили.
У Англии хорошая команда и хороший тренер, я бы его оставил. Просто им постоянно не везёт в матчах на вылет. Словно их кто-то сглазил или проклял. Может, это им за отвратительное поведение некоторых болельщиков на протяжении уже многих лет достаётся? Кто знает...
Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон покидает свой пост.
Об этом сообщил сам наставник после поражения англичан в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).
Ходжсон зачитал заявление, в котором сообщил об отставке и поблагодарил прессу и болельщиков за поддержку.
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