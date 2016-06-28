Ходжсон подал в отставку

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон покидает свой пост.

Об этом сообщил сам наставник после поражения англичан в матче 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

Ходжсон зачитал заявление, в котором сообщил об отставке и поблагодарил прессу и болельщиков за поддержку.

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