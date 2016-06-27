Часть суммы за переход в «МЮ» Мхитарян оплатит самостоятельно

Стали известны некоторые подробности возможного перехода полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что немецкий клуб хочет получить за него 26 миллионов фунтов, однако манкунанцы не готовы платить такую сумму за футболиста, который через год станет свободным агентом .

При этом сам Мхитарян хочет перейти в «МЮ», который обещает ему четырехлетний контракт с зарплатой в 65 тысяч фунтов в неделю, и поэтому готов частично оплатить свой трансфер из собственных средств.