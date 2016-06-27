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    Жирков: «В плане организации дела «Зенит» стоит на одном уровне с «Челси»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков сравнил свой нынешний клуб с бывшими – московским «Динамо» и «Челси».

    – Чем «Зенит» отличается от «Динамо»? Есть ли качественное отличие от «Челси»?

    – От «Динамо» очень сильно отличается в плане организации и инфраструктуры. Да даже по наличию людей в команде! Помню, когда мы с Сашей Кокориным только перешли в «Зенит», очень удивились, сколько сотрудников помогают футболистам: врачи, массажисты, администраторы. Что касается «Челси», то нельзя забывать, что это большой клуб с солидными вложениями Абрамовича. У «Челси» очень большая база, где сорок полей, но, зато, в плане медицины и организации дела, например, «Зенит» и английский клуб стоят на одном уровне.

    Источник: Бобсоккер

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    27.06.2016 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +875

      sidul1 27 июня 2016, 14:26

      похоже,видно и там бабло на первом месте

      -2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 27 июня 2016, 13:35

      так ты в челси был лет 5-7 назад

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 27 июня 2016, 13:04

      Была бы польза!

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 июня 2016, 12:35

      Подбор игроков это тоже организация, так что вам до Челси далеко.

      -2
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