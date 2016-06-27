Луческу: «Шахтер» почувствовал, что является командой из зоны политического конфликта»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о том, почему принял решение покинуть «Шахтер».

Впервые мы связались в мае этого года, и в том же месяце состоялась первая встреча с руководством «Зенита». Мой контракт с «Шахтером» заканчивался 30 мая. Но еще в январе была другая встреча – с Ахметовым. Мы долго разговаривали относительно моего будущего. И пришли к общему знаменателю: продолжать сотрудничество не будем. Причин оказалось несколько: ситуация на Украине, чемпионат, уровень которого сильно упал. К тому же два последних года мы с «Шахтером», по сути, жили только в самолетах и отелях. Без наших болельщиков.

Украинский чемпионат в такой ситуации я бы назвал неэтичным и некорректным. Некоторые клубы 80 процентов игр проводили на своих полях: те команды, у кого нет собственных стадионов, они приглашали проводить домашние встречи у себя. Мы же практически всегда играли на выезде.

Не хотелось бы вдаваться в политику, но «Шахтер» волей-неволей почувствовал, что является командой из зоны политического конфликта. Исключение составляли матчи Лиги чемпионов, где мы все-таки представляли Украину. Здесь было видно, что за нас болеют. В остальных встречах не ощущалось никакой поддержки. К сожалению.

Я представил себе дальнейшие перспективы и понял, что после 12 лет в «Шахтере» мне в такой ситуации будет очень сложно продолжать здесь карьеру. Команду пора освежать, брать новых игроков. Но делать этого мы не могли, как и на протяжении последних двух лет, в ходе которых не состоялся ни один трансфер.

– То есть еще в январе вы договорились с Ахметовым, что работаете до конца сезона?

– Да. Но из уважения к президенту клуба, игрокам, болельщикам до конца сезона я нигде ни разу не упомянул об этом решении. Вплоть до последнего матча, который пришелся на финал Кубка Украины. А когда в мае мы встречались с руководством «Зенита», я сразу сказал об этом Ахметову. Не хотел, чтобы это происходило за его спиной.

– «Зенит» был единственным клубом, кто сделал вам предложение?

– Еще был «Фенербахче». Но я выбрал «Зенит».