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    Рами и Канте не смогут помочь сборной Франции в 1/4 финала из-за дисквалификации

    Защитник Адиль Рами и полузащитник Н’Голо Канте не помогут сборной Франции в матче 1/4 финала Евро-2016 из-за перебора желтых карточек.

    В матче 1/8 финала со сборной Ирландии, который завершился победой французов со счетом 2:1, оба игрока получили по своему второму предупреждению на турнире.

    Таким образом, Рами и Канте предстоит отбыть дисквалификацию в четвертьфинальном поединке против победителя пары Англия – Исландия. Игра состоится 3 июля на стадионе «Стад де Франс».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 18:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 19:59

      канте сфолил сознательно, что бы сыграть в полуфинале....известный прием, правда?

      -1
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      Рейтинг: +69

      tembot07 > Саня БУБА 27 июня 2016, 00:21

      когда он фолил, они проигрывали,не думаю,что в голове у него была такая идея

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