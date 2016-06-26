Рами и Канте не смогут помочь сборной Франции в 1/4 финала из-за дисквалификации

Защитник Адиль Рами и полузащитник Н’Голо Канте не помогут сборной Франции в матче 1/4 финала Евро-2016 из-за перебора желтых карточек.

В матче 1/8 финала со сборной Ирландии, который завершился победой французов со счетом 2:1, оба игрока получили по своему второму предупреждению на турнире.

Таким образом, Рами и Канте предстоит отбыть дисквалификацию в четвертьфинальном поединке против победителя пары Англия – Исландия. Игра состоится 3 июля на стадионе «Стад де Франс».