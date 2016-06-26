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  • Чорлука: «Мы плакали в раздевалке, понимая, что такого шанса у Хорватии просто не будет»

Чорлука: «Мы плакали в раздевалке, понимая, что такого шанса у Хорватии просто не будет»

26 июня 2016, 11:20
6

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016, в котором хорваты со счетом 0:1 уступили Португалии.

– Что сейчас у вас на душе?

– Там плохо. Эта Хорватия сильнее этой Португалии. Но Португалия оказалась удачливей. Жаль, что вылетели, винить, однако, некого.

– Это самый трагичный момент в вашей карьере?

– Ну, нет, когда в Вене проиграли туркам в 2008-м, тоже было горько. Чувствовал себя тогда намного хуже, чем сегодня.

– Ваша команда вообще выглядела едва ли не самой играющей на групповом этапе.

– Лучше бы мы сегодня были самыми забивающими.

– На поле многие хорваты плакали. Что происходило в раздевалке?

– То же самое. Многие понимали: такого шанса у них просто не будет.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Хорватия Португалия Чорлука Ведран
Комментарии (6)
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acer2003
1466929513
Очень жалко хорватов.Они были одними из лучших на Евро-2016.
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Serjik78
1466929724
Хорватов искренне жаль, слезы - признак что РЕАЛЬНО БИЛИСЬ И ХОТЕЛИ! Не то что наши полешки со словами: "А почему нам должно быть стыдно?".
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Саня БУБА
1466930033
....вот это показатель того, ради и во имя чего играют футболисты!!!...одни понимают, что шанса стать ЧЕ у них больше не будет и оооочень расстроены!!!...а другие, кривоногие, понимают, что не взирая на никчемную игру, на их счета капают евро тугрики в немыслимых объемах....и как то возможность стать ЧЕ скрывается за дымкой от кальяна где нибудь на Таити.........................
.............
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Андрей Ермошин
1466934509
Расстроен за хорватов. Тот случай, когда не стыдно за игру сборной, просто был не их день. Все равно на родине их будут встречать как героев, одна победа над Испанией чего стоит.
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Измайловский Кочегар
1466938527
Болел вчера за хорватов, но в районе 60-й минуты просто заснул :), кончились силы смотреть эту тягомотину. Проснулся за 2 минуты до гола :))
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