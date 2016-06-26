Чорлука: «Мы плакали в раздевалке, понимая, что такого шанса у Хорватии просто не будет»

Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2016, в котором хорваты со счетом 0:1 уступили Португалии.
– Что сейчас у вас на душе?
– Там плохо. Эта Хорватия сильнее этой Португалии. Но Португалия оказалась удачливей. Жаль, что вылетели, винить, однако, некого.
– Это самый трагичный момент в вашей карьере?
– Ну, нет, когда в Вене проиграли туркам в 2008-м, тоже было горько. Чувствовал себя тогда намного хуже, чем сегодня.
– Ваша команда вообще выглядела едва ли не самой играющей на групповом этапе.
– Лучше бы мы сегодня были самыми забивающими.
– На поле многие хорваты плакали. Что происходило в раздевалке?
– То же самое. Многие понимали: такого шанса у них просто не будет.
Источник: «Советский спорт»
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