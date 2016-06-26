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    Павлюченко: «Поначалу Бэйл ничем не выделялся, но теперь это просто машина»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился мнением об игре форварда «Реала» Гарета Бэйла. Напомним, оба футболиста ранее защищали цвета «Тоттенхэма».

    – Как вам ваш друг Гарет Бейл?

    – Просто машина!

    – Когда вы играли вместе в «Тоттенхэме», понятно было, игрок какого класса растет?

    – Поначалу – совсем нет. Он был в дубле, иногда привлекался к основе, ничем особо не выделялся. Но потом пришел Реднапп и стал ему доверять. Гарет получил постоянное место на поле и сразу начал расти, как на дрожжах – буквально от матча к матчу. Вот тогда все стало понятно.

    – За счет чего он прибавлял? Работал больше других?

    – Нет, никаких дополнительных индивидуальных тренировок он себе не устраивал. Вполне хватало основных. Думаю, стало проявляться то, что в нем заложено природой – отменные физические данные и футбольный талант.

    – А каков он в жизни?

    – Тихий, спокойный, без всяких понтов. Не помню, чтобы он на кого-то наорал. Но при этом общительный, компанейский, с классным чувством юмора.

    – Какие-то личные контакты у вас с ним были?

    – Естественно, мы же играли вместе. Общались хорошо, отношения были дружеские.

    Источник: Спортфакт

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    26.06.2016 10:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 26 июня 2016, 17:52

      А ты Рома не меняешься ,всё такой же !

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 июня 2016, 13:14

      У нас так.1в Реале,другой в Урале

      1
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 26 июня 2016, 11:07

      рома ..пень....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > никита голоян 26 июня 2016, 13:18

      Рома в отличии от всех ВСЕХ наших игравших там забил больше всех голов ! притом что во многих матчах выходил только на замену ! так что пень не РОМА а ты !

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 июня 2016, 10:50

      А у нас все с точностью до наоборот.
      Так ведь, Ром?

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2016, 10:49

      А вот ты,Рома,не смог выйти на уровень-ленивый немного.

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