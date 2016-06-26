Ковалевски: «Было грустно смотреть за игрой сборной России на Евро-2016»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски поделился мнением об игре России и Украины на чемпионате Европы-2016.

– За Украиной и Россией следили?

– А как же. Обе команды, несмотря на свой потенциал, наблюдают за чемпионатом Европы уже из дома. Болельщики явно не планировали, что все так быстро завершится, но таков футбол. Не берусь анализировать игру сборной России, но в очередной раз что-то не сложилось в команде, в ее готовности и игре. Вам нужно в этом хорошенько разобраться. Удивило, что такие опытные игроки допустили множество ошибок в оборонительных действиях в матче с Уэльсом. До сих пор не верю, что валлийцы разгромили Россию.

– Некоторые горячие головы призывают расформировать команду.

– Не стоит рубить с плеча. Впереди у России чемпионат мира, к которому важно подготовиться. Будет новая сборная, новый тренер и новые игроки. За лидерские позиции должно бороться новое поколение футболистов.

– Россия хоть чем-то смогла порадовать?

– Было грустно смотреть за ее игрой, за тем, как она закончила чемпионат.