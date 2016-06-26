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    Чачич: «Тот случай, когда лучшая команда проиграла»

    Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Португалии (0:1).

    «Все было идеально за исключением того факта, что мы не забили. Мы не преуспели в атаке. Мы ожидали, что Португалия будет контратаковать, и играли действительно хорошо на протяжении 120 минут, контролируя матч и не давай сопернику шансов, кроме единственной голевой атаки, которая стала следствием нашей ошибки. Мы поплатились за нее – это футбол.

    Часто лучшая команда проигрывает – это как раз тот случай. Мы играли по-настоящему хорошо, но не забили. Мы были агрессивны, старались забить. Соперник дисциплинированно защищался, не допускал голевых моментов и сумел забить в концовке», – сказал Чачич.

    Источник: УЕФА

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    26.06.2016 01:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 26 июня 2016, 08:59

      В групповом этапе лучше играли, вчера немного перегорели мне кажется..

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 26 июня 2016, 07:10

      Именно так!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 26 июня 2016, 04:43

      "Все было идеально за исключением того факта, что мы не забили"
      Учитывая, что это как бы цель футбола, какое тут идеально? 0 ударов в створ - лучшая команда, слов нет.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:31

      Соглашусь,очень хорошо смотрелись на турнире,жаль что вот так вылетели...((

      4
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