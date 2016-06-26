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    «Бенфика» подписала пятилетний контракт со Злобиным

    Вратарь «Лейрии» Иван Злобин подписал пятилетний контракт с «Бенфикой», за которую он до этого выступал на правах аренды. Об этом рассказал президент «Лейрии» Александр Толстиков.

    «За шесть месяцев аренды в «Бенфике» Иван показал себя как очень перспективный вратарь, сыграл много хороших матчей за команду U-19 и «Бенфику» Б. Руководство клуба приняло решение воспользоваться опцией выкупа игрока. С Иваном заключили контракт на пять лет. Надеюсь, что вместе с Виталием Лысцовым они покажут хорошие результаты и будут с гордостью нести флаг российского футбола», – сказал Толстиков.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.06.2016 00:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 26 июня 2016, 00:13

      Удачи! Надеюсь пробьются!

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