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  • Ионов: «Стимул – это игра в Лиге чемпионов, борьба за высокие места»

Ионов: «Стимул – это игра в Лиге чемпионов, борьба за высокие места»

25 июня 2016, 23:00
5

Полузащитник Алексей Ионов, перешедший из «Динамо» в ЦСКА на правах аренды, поделился ожиданиями от выступления за армейцев.

– Для меня это значимый переход. Когда узнал об интересе ПФК ЦСКА, сразу дал ответ, что хочу сюда перейти. Стимул — это игра в Лиге чемпионов, борьба за высокие места.

– Как приняли тебя ребята? Сборники еще не приехали, но ты наверняка знаком с кем-то из ребят?

– Я многих знаю. Так что особо ни с кем не пришлось знакомиться.

– Как оценишь свою форму, насколько хорошо готов, занимался ли в отпуске?

– Я периодически тренировался, бегал, готовился. Не думаю, что будут проблемы.

– Уже были разговоры с тренером о том, на какой позиции тебя видят? Понятно, что ты можешь сыграть хорошо на обоих флангах, но способен и на другой позиции выйти…

– Пока такого разговора не было. Сейчас период подготовки к сезону. Все мысли только о том, чтобы набрать форму.

– Ты уже говорил о стимуле играть в Лиге чемпионов, а что скажешь о внутренних турнирах?

– Они тоже очень важны, эти задачи никто не отодвигал на второй план. Хочу стать с ПФК ЦСКА чемпионом.

– Ты выбрал номер 11. Почему?

– Я ранее выступал под этим номером, он мне нравится. Он оказался свободным, мне его предложили, я согласился, – сказал Ионов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ионов Алексей
Комментарии (5)
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Виталич
1466932839
зачем он нужен..крошки по столу гоняют..бездарный игрок..
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morozoff2015.morozov
1466938752
Дурак, что можно еще сказать.....будешь на лавке сидеть как Ткачев
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alp
1466955226
и как такой шлак по земле то ходит?
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hunta
1466999140
Стимул - это заострённая палка (кол и пр.) для погонки скота в древнем Риме....
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