Президент «Урала»: «Мы подписали контракт с Павлюченко»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мы подписали контракт с Павлюченко. Больше сейчас ничего не могу сказать», – сказал Иванов.

По информации источника, контракт рассчитан на один сезон.

Напомним, «Кубань», в которой Павлюченко провел прошлый сезон, вылетала в ФНЛ. Футболист сыграл десять матчей, отметившись двумя голами.

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