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    Президент «Урала»: «Мы подписали контракт с Павлюченко»

    Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

    «Мы подписали контракт с Павлюченко. Больше сейчас ничего не могу сказать», – сказал Иванов.

    По информации источника, контракт рассчитан на один сезон.

    Напомним, «Кубань», в которой Павлюченко провел прошлый сезон, вылетала в ФНЛ. Футболист сыграл десять матчей, отметившись двумя голами.

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    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2016 20:55
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +34

      толллян 27 июня 2016, 12:58

      контракт с бревном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 26 июня 2016, 17:23

      Ну вот и слава Богу...Давно пора было... Ничего личного..., но Урал жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 26 июня 2016, 10:35

      Болельщики Урала, держитесь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 26 июня 2016, 09:43

      Жаль Урал, теперь они кандидаты на вылет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 июня 2016, 00:27

      Мудак и жена его такая же

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 июня 2016, 00:02

      Основной нападающий сборной России на ЧМ 2018! ))) Парень приехал в Тоттенхем, ему - надо тренироваться и попадать в основу, а он - я самый лучшин нападающий в РФ!
      В итоге ушлепка послали на все три стороны, а 'нападающий Тоттенхема' до сих пор считает себя лучшим напом в РФ!
      Сочувствую Уралу, Ромке надо в Кайрат вслед за чипсоедом зарабатывать на старость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 25 июня 2016, 23:57

      Удачи Рома!!!

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 25 июня 2016, 23:47

      Теперь будем знать,насколько В Урале задерживают зарплату!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Обамка 25 июня 2016, 23:25

      а чего его помнить?Он что Гарринчу превзошел что-ли?

      1
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      Рейтинг: -8

      halk1981 25 июня 2016, 23:08

      он вам нужен ребята?

      0
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