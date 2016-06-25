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    Евро-2016. Уэльс одолел Северную Ирландию благодаря автоголу Маколи и вышел в 1/4 финала

    В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Уэльса обыграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0. Единственный мяч отправил в свои ворота Гарет Маколи.

    В четвертьфинале Уэльс встретится с победителем пары Венгрия – Бельгия.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

    Уэльс – Северная Ирландия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Маколи (в свои ворота), 75.

    Уэльс: Хеннесси, Честер, Уиллиамс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли (Уильямс, 63), Рэмзи, Тэйлор, Воукс (Робсон-Кану, 55), Бэйл.

    Северная Ирландия: МакГоверн, Д. Эванс, Кэткарт, Маколи (Магеннис, 84), Хьюз, Даллас, Норвуд (МакГинн, 79), К. Эванс, Дэвис, Уорд (Вашингтон, 69), Лафферти.

    Предупреждения: Даллас, 44; Тэйлор, 59; Дэвис, 67.

    Календарь Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 20:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2016, 03:43

      Браво, Уэльс! Болела именно за них

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:21

      Молодцы!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      veksill 25 июня 2016, 23:44

      Вон она - борьба на поле. А наши......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июня 2016, 21:01

      Сборная Санкт-Петербурга сыграла в 1/8 ЧЕ со сборной Новосибирска ( по численности населения даже меньше), сборная Санкт-Петербурга прошла в 1/4. Эх нам бы так.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > kykyi 26 июня 2016, 01:20

      Сборная России,- это тот случай когда Кантовский закон "Переход количества в качество" не действует)))

      1
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