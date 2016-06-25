Ракитич: «Вместе с «Барселоной» я уже обошел Роналду, теперь хочется повторить это на Евро-2016»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2016 против Португалии.

«Мы не думаем о трофее, но, на мой взгляд, мы способны выбить из турнира Португалию. В нашей очной встрече мы должны приложить максимум усилий, умирать за каждый мяч и войти в игру на 100% мотивированными.

Роналду? Он не сможет победить в одиночку без своих партнеров. Я уже обошел его вместе с «Барселоной» на клубном уровне, теперь хочется повторить это на Евро-2016», – сказал Ракитич.