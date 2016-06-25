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    «Спортинг» и «Брага» интересуются россиянином Маргасовым

    Защитник «Ростова» Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в Португалии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Спортинг» и «Брага».

    Стоит отметить, что в конце июня у россиянина завершается контракт с «Ростовом», и пока идут переговоры о продлении соглашения. Сам игрок сейчас находится на сборах с командой.

    В прошедшем сезоне РФПЛ Маргасов провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.06.2016 13:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +49

      De-create 25 июня 2016, 14:42

      Беги отсюда, парень...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 25 июня 2016, 14:28

      Он бы "Зениту" пригодился.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 25 июня 2016, 14:27

      Вперед,Тимофей! Сделай правильный выбор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 25 июня 2016, 14:23

      Если все сложится, то перейдет, т.к. в Ростове нет таких зарплат, как в других наших клбах

      -1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > LINED 25 июня 2016, 21:35

      В нашем футболе давно пора зарплаты делать не выше 30000 рублей в месяц (пока нормально играть не начнут)

      0
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