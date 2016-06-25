Хорватия и Португалия сойдутся в битве за выход в четвертьфинал Евро-2016

25 июня в рамках 1/8 финала Евро-2016 состоится матч между сборными Хорватии и Португалии. «Клетчатые» уверенно провели групповой этап, огорчив в последнем туре сборную Испании. В свою очередь португальцы еще ни разу не побеждали на Евро-2016, но благодаря трем ничейным результатам команда Криштиану Роналду прошла в плей-офф.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов