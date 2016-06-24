Ракитич: «Не собираемся думать о Роналду. Пусть он о нас думает – это лишит его сна»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мнением о команде Португалии, против которой хорватам предстоит сыграть в 1/8 финала Евро-2016.

«Португалия – это не только Роналду. У них отличный состав, в котором собраны футболисты из лучших клубов.

Мы не собираемся слишком много думать о Роналду. Пусть лучше он подумает о нас – это лишит его сна.

В плей-офф может произойти все. В одном матче любой может обыграть любого. Мы будем сражаться», – приводит слова Ракитича 24sata.hr.