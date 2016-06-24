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    Нани: «Роналду заткнул всем рты»

    Нападающий сборной Португалии Нани прокомментировал критику в адрес своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду.

    «Все знают Криштиану, все знают, на что он способен в любое время, в любую минуту матча. Я на 100 процентов уверен, что он продолжит забивать и дальше.

    Никто не может сказать ничего плохого о нем. Это фантастический футболист. Он доказал это в матче с Венгрией, когда все обсуждали его. Теперь он всем заткнул рты», – цитирует Нани Deutsche Welle.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2016 22:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +69

      Tekken3 25 июня 2016, 06:21

      Ни одной победы. Каким-то венграм гол забил, сразу герой и всем рты заткнул.

      2
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Tekken3 26 июня 2016, 00:25

      Без него Португалия умудрилась семь месяцев назад проиграть России,когда он не поехал из за Эль-Класико,Реал унылым выглядит без него против серьёзных соперников,а без Месси что Аргентина,что Барселона играют уверенно.

      1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 июня 2016, 05:37

      пусть докажет с хорватами на что способен кристи

      2
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 25 июня 2016, 03:23

      Хорваты покажу как нужно игратьв футбол Португалии !!!и Кристина будет говорить:если бы все играли как Я )

      0
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 25 июня 2016, 03:23

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 25 июня 2016, 01:31

      Надеюсь хорваты размажут португалов вместе с Кристиной))

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > dmitri80 25 июня 2016, 07:08

      Да весь мир тоже надеется

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg 25 июня 2016, 00:40

      средний футболист роналдо) забил 2 гола венгрии и даже выиграть не сумели) я не фанат месси и мне без разницы на их противостояние))), но роналдо тот эе как наш какорин -----то есть никакой но забивает по чаще)

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Snerg 25 июня 2016, 14:41

      хм. а если Кокорин стабильно каждый сезон забивал бы по 40-50 голов - ты тогда сказал бы, что они никакой?)

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > VGreen 27 июня 2016, 17:08

      неа) у роналдо и кокорина есть очень большое сходство)) и того и того превознесли до небес), хотя средненькие футболисты)

      -1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 25 июня 2016, 00:29

      Месси на кубке Америки со штрафного кладет и голевые передачи делает

      -1
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 июня 2016, 00:16

      Про Дзюбу тоже плохого не скажешь, Лихтенштейну четвёрочку забил!!!!!!

      7
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 июня 2016, 00:04

      видимо не всем)

      -1
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      Рейтинг: +36

      mkrov 25 июня 2016, 00:00

      Боже, с каких пор боготворят футболистов за голы в ворота сборной Венгрии?

      4
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