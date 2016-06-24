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    Бабаев: «Вероятность ухода Широкова из ЦСКА существует»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил ситуацию с контрактом хавбека Романа Широкова. Напомним, 34-летний игрок перебрался в стан армейцев зимой этого года, подписав соглашение на шесть месяцев. В весенней части сезона полузащитник принял участие в девяти поединках в составе красно-синих, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

    – Общались с агентом. Скорее всего, решение будет принято из позиции игрока и его агента. Будем исходить из того, что футболист хочет иметь стабильную игровую практику.

    – Значит, уйдет?

    – Такая вероятность есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 июня 2016, 20:54

      пенсионера взяли в команду за которую не играл, зато в сборной играл-это нонсенс. В России игроков нет?!

      1
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      ...
      Рейтинг: +706

      111ax > KARAT777 28 июня 2016, 14:15

      а разве есть?

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 24 июня 2016, 19:51

      На пенсию вали

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