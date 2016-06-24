Бабаев: «Вероятность ухода Широкова из ЦСКА существует»

пенсионера взяли в команду за которую не играл, зато в сборной играл-это нонсенс. В России игроков нет?!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил ситуацию с контрактом хавбека Романа Широкова. Напомним, 34-летний игрок перебрался в стан армейцев зимой этого года, подписав соглашение на шесть месяцев. В весенней части сезона полузащитник принял участие в девяти поединках в составе красно-синих, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
– Общались с агентом. Скорее всего, решение будет принято из позиции игрока и его агента. Будем исходить из того, что футболист хочет иметь стабильную игровую практику.
– Значит, уйдет?
– Такая вероятность есть.