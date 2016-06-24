Карасев: «У УЕФА нет претензий к моей работе»

Карасев отсудил обе игры на хорошо. Реально свистел по делу. Оба пенальти поставил правильно. Судил без ошибок. А УЭФА кипятком ссыт, лишь бы нагадить России. Потому что уроды толерантные. Пускай турок или англичанин судит.. пусть ошибаются Пусть вне игры не замечают. Лишь бы насрать России в очередной раз.
Российский арбитр Сергей Карасев отреагировал на решение УЕФА не включать его в список судей, которые могут обслуживать матчи плей-офф Евро-2016.
«С утра ко мне подошли представители УЕФА. Сказали: спасибо за работу, претензий к вам нет, но ваша бригада матчи Евро больше судить не будет, можете ехать домой», — сказал арбитр.
Напомним, что бригада Карасева на Евро-2016 обслужила матчи Швейцария — Румыния (1:1) и Исландия — Венгрия (1:1).
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