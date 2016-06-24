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    Карасев: «У УЕФА нет претензий к моей работе»

    Российский арбитр Сергей Карасев отреагировал на решение УЕФА не включать его в список судей, которые могут обслуживать матчи плей-офф Евро-2016.

    «С утра ко мне подошли представители УЕФА. Сказали: спасибо за работу, претензий к вам нет, но ваша бригада матчи Евро больше судить не будет, можете ехать домой», — сказал арбитр.

    Напомним, что бригада Карасева на Евро-2016 обслужила матчи Швейцария — Румыния (1:1) и Исландия — Венгрия (1:1).

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    Источник: Спортфакт

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    24.06.2016 09:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 19:04

      Карасев отсудил обе игры на хорошо. Реально свистел по делу. Оба пенальти поставил правильно. Судил без ошибок. А УЭФА кипятком ссыт, лишь бы нагадить России. Потому что уроды толерантные. Пускай турок или англичанин судит.. пусть ошибаются Пусть вне игры не замечают. Лишь бы насрать России в очередной раз.

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 24 июня 2016, 16:14

      Просто Карасёв ещё не научился результативно ошибаться, поэтому он там не нужен! Например, Нужно будет вывести Португалов с их мегазвездой Роналду, а наш судья этого сделать не сможет.... Вот и все пироги! вот и будут судить турки, да англичане с немцами....

      0
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 24 июня 2016, 15:31

      Даже судьи из группы не смогли выйти. чего уж говорить о сборной

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 июня 2016, 14:22

      Он и то больше пробегал, чем любой игрок сборной РФ.

      1
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 11:05

      Молодец Серёжа. Хоть к кому-то из наших, на евро, претензий нет.

      3
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 11:38

      А Акинфеев ?

      2
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      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? > Костя из Барселоны 24 июня 2016, 12:30

      Он исключение. Он как Джанго освобожденный

      1
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