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    Карасев больше не будет обслуживать игры Евро-2016

    Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым больше не будет обслуживать поединки чемпионата Европы во Франции. Российскому судье не доверят работать на играх стадии плей-офф.

    Напомним, Карасев обслуживал встречи Румыния – Швейцария (1:1) и Исландия – Венгрия (1:1), в каждом из которых он назначал пенальти. Кроме того, в этих матчах арбитр из России предъявил игрокам по шесть желтых карточек.

    Помимо Карасева к играм плей-офф Евро-2016 не допущены Уильям Коллам (Шотландия), Овидиу Хацеган (Румыния), Павел Краловец (Чехия), Свейн Моэн (Норвегия), Клеман Тюрпен (Франция).

    Источник: L' Equipe

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    23.06.2016 17:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +215

      iuda 24 июня 2016, 15:30

      Зря вообще его на Еврик вызвали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июня 2016, 22:02

      Карасев и его бригада арбитров - единственные участники Евро-2016 из России, которые выступили достойно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 23 июня 2016, 21:16

      Жаль,конечно...Но свои 2 игры отсудил достойно, за него и за всю бригаду не стыдно!

      5
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 23 июня 2016, 20:30

      Ну тут скорее всего всё таки из-за того,что матчей уже не так много будет и оставляют более опытных

      1
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 23 июня 2016, 20:19

      По мне он отсудил очень даже прилично, что за демоны там в УЕФА

      8
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > JUVENTINO-666 24 июня 2016, 16:36

      мало опыта

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 июня 2016, 20:05

      ну что за уроды? подосрать России, мелко нагадить.... любую пакость сделать.. Оргазм они от этого получают что-ли? Ведь отсудил здорово обе игры. Турок гораздо больше ошибался, а его оставили.... Сволочи короче говоря...

      2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 июня 2016, 19:10

      А чё...? нормально судил... Ну и ладно..., пусть летит домой отдыхать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 23 июня 2016, 18:19

      Ну ребята -не очем.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 23 июня 2016, 17:57

      эх

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 23 июня 2016, 17:51

      Даже арбитр не вышел в 1/8! Эх...

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