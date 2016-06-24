Бышовец: «Отмена лимита – глупость. Его надо ужесточить»

Лимит ужесточить и потолок зарплат для футболистов. Это обязательное условие. Чтобы не зажрались. И разница в зарплатах большая. Играешь- одна, сидишь на лавке- в разы меньше. Тогда и шкуру рвать будут чтобы на лавке не сидеть. В регламент ввести обязательное нахождение в основе молодого футболиста. Пусть скауты ищут молодых талантливых ребят. Отправили в фарм клуб- штраф. Не растешь как футболист- на улицу без пособия. Трудовой кодекс России Должен быть един для всех. Почему плохого инженера можно уволить, а футболиста нет?...
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что лимит на легионеров не является причиной неудачного выступления национальной команды на Евро-2016, а также заявил, что отменять его не стоит.
– Глупость. Его надо, наоборот, ужесточить. Не надо искать проблему только в паспорте игроков. Проблема – в тренерах и президентах. Дело в том, что, покупая средних иностранцев за большие деньги, мы зависим от потраченных сумм. Легионеров ставят в состав в ущерб нашим, потому что у иностранца записано в контракте стопроцентное участие в матчах. И ведь мы не можем сетовать на недостаток хороших молодых ребят.
– Назовите фамилии.
– Головин играл во Франции. А есть еще Могилевец, Подберезкин, Оздоев, Емельянов... У нас есть футболисты! Говорю о тех, кто уже на Euro был готов выйти вместо отыгранных.
– Отыгранных?
– Тот же Саша Самедов появился с Уэльсом. Но если Слуцкий на него не рассчитывал, зачем привез на турнир? Зачем выпускать в самом конце, при счете 0:3? Пусть уж Могилевец или Подберезкин сыграют, критически оценят себя, – сказал Бышовец.