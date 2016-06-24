Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Отмена лимита – глупость. Его надо ужесточить»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен, что лимит на легионеров не является причиной неудачного выступления национальной команды на Евро-2016, а также заявил, что отменять его не стоит.

    – Глупость. Его надо, наоборот, ужесточить. Не надо искать проблему только в паспорте игроков. Проблема – в тренерах и президентах. Дело в том, что, покупая средних иностранцев за большие деньги, мы зависим от потраченных сумм. Легионеров ставят в состав в ущерб нашим, потому что у иностранца записано в контракте стопроцентное участие в матчах. И ведь мы не можем сетовать на недостаток хороших молодых ребят.

    – Назовите фамилии.

    – Головин играл во Франции. А есть еще Могилевец, Подберезкин, Оздоев, Емельянов... У нас есть футболисты! Говорю о тех, кто уже на Euro был готов выйти вместо отыгранных.

    – Отыгранных?

    – Тот же Саша Самедов появился с Уэльсом. Но если Слуцкий на него не рассчитывал, зачем привез на турнир? Зачем выпускать в самом конце, при счете 0:3? Пусть уж Могилевец или Подберезкин сыграют, критически оценят себя, – сказал Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2016 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 19:13

      Лимит ужесточить и потолок зарплат для футболистов. Это обязательное условие. Чтобы не зажрались. И разница в зарплатах большая. Играешь- одна, сидишь на лавке- в разы меньше. Тогда и шкуру рвать будут чтобы на лавке не сидеть. В регламент ввести обязательное нахождение в основе молодого футболиста. Пусть скауты ищут молодых талантливых ребят. Отправили в фарм клуб- штраф. Не растешь как футболист- на улицу без пособия. Трудовой кодекс России Должен быть един для всех. Почему плохого инженера можно уволить, а футболиста нет?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июня 2016, 18:17

      Обьясняю. Лимит в футболе,это как поддерживать российского производителя.Но этот производитель офигел и цены повышает и повышает.Отмена лимита(выход производителя на свободный рынок)-убьёт его.Хотя не факт,некоторые прорвутся и выйдут на мировую арену(и футболисты и производители)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 июня 2016, 17:26

      Нужно ужесточить лимит,но так,чтобы его зарплата соизмерялапсь с его результатами-тогда молодой игрок будет стараться,чтобы заработать,а чтоб он был мобильнее ему нужно создать конкуренцию,чтоб он знал,что в случае чего его могут отправить на скамейку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 июня 2016, 15:55

      Нельзя быть наполовину беременной. Либо без лимита, либо 100% лимит. Тогда игроки будут соответствовать уровню зарплат (в идеале).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 24 июня 2016, 14:21

      Факт, что Слуцкого заставили выпускать в основе трех напов - Дзюба, Кокорин и Смолов. Должен был быть другой состав:
      Дзюба/Смолов
      Мамаев
      Шатов, Широков, Глушаков, Самедов
      Комбаров, Игнашевич, Березуций, Смольников
      Акинфеев
      Именно игра в одного напа, а в итоге играли - 4 защитники и 3 нападающих. Полузащиты я не видел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > WhiteEgon 24 июня 2016, 23:50

      Вот это верно. И многие так думали, но не увидели - что странно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 24 июня 2016, 13:12

      нужен лимит 11 россиян!и тогда вообще будет лафа, можно будет игроку с российским паспортом квасить целый день потом кокосом закидываться следующий на третий и то и другое, на 4й по девкам к чёрту тренировки и так далее у нас же лимит на легионеров я всё равно выйду на следующий матч ))))))))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 24 июня 2016, 11:48

      Отсутствие Сэма больше всего неприятия доставило. До сих пор не пойму причин

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Dammit 24 июня 2016, 13:08

      кто то кто заинтересован был продать кокорина настоял что бы тот играл и показал себя с лучшей стороны, что бы повысить цену трансфера и показать себя миру.вот и не играл он.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +519

      Dammit > sour12 24 июня 2016, 23:48

      Вполне возможно,но к сожалению, ТОЧНО этого мы никогда не узнаем.
      Хотя Ваша точка зрения близка к правде, т.к. иного адекватного объяснения просто нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U 24 июня 2016, 11:47

      Дабаёбик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 24 июня 2016, 11:15

      пока старички палки в колеса вставляют,так и будем мечтать о победе над исландией

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июня 2016, 11:07

      Один недостаток у Бышовца-возраст

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11