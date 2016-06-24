Роналду: «Не каждая команда может обыграть Испанию, так что мы уважаем хорватов»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Хорватии. Напомним, хорваты в последнем матче группового этапа обыграли Испанию со счетом 2:1 и вышли в плей-офф с первого места.

«Не каждая команда может обыграть Испанию, так что мы уважаем хорватов. Тем не менее это нас не пугает, и мы постараемся победить.

Нашим приоритетом было обыграть Венгрию, этого мы сделать не смогли, но добились самого важного – выхода в плей-офф. Думали, что выйдем со второго места, но Исландия в добавленное время забила Австрии», – сказал Роналду.