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    Бубнов: «Сборная России – кладбище для тренеров. Хочешь потерять голову – иди в сборную»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о ситуации с назначением главных тренеров сборной России.

    «Многие эксперты отметили, что сборная России была слабейшей на этом чемпионате Европы. Но беда всей системы нашего футбола в том, что им занимаются непрофессиональные люди. Когда-то ведь Фурсенко даже заявлял, что мы должны выиграть чемпионат мира 2018 года! И эти же непрофессиональные люди у нас назначают тренеров. Того же Капелло в свое время много критиковали и за игру, и за результат, но организация игры в обороне и функциональное состояние нашей сборной при нем были лучше, чем сейчас. Теперь же, при Слуцком, нет ни атаки, ни обороны. Команда просто мертвая! С точки зрения результата со времен Капелло тоже поменялось немного», – сказал Бубнов.

    По его мнению, работа в сборной России может обернуться для ее главного тренера потерей репутации.

    «Что касается возможной смены главного тренера сборной России, то наставника национальной команды у нас всегда назначали исходя из его достижений. На сегодня самым титулованным у нас является Курбан Бердыев. Но ведь сборная России – это кладбище для тренеров! Хочешь потерять голову – иди в сборную, там ее тебе отрубят, притом безжалостно. И репутация после работы в сборной у тренеров уже совсем другая. Единственный, кто добивался с национальной командой результата, – это Гус Хиддинк. И то результат был довольно относительный».

    Источник: Sportbox.ru

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    23.06.2016 22:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 июня 2016, 17:15

      У нас сборная-это набор игроков,причем собранных не в самой лучшей форме,а чаще всего либо по привычке,либо потому что молодые игроки тренерскому штабу известны лишь понаслышке! Что из себя представляла сборная последние полгода? Неуправляемый многоквартирный дом с назначенным выше Советом (ЛВС и его помощники),целью которого было собрать сводную команду и попасть на Евро! И тогда этот пожарный вариант сработал,благо что осенью игроки находились в куда более лучшей форме,чем сейчас! Но аварийный вариант не может долго продолжаться,нужна серьезная работа по комплектованию сборной,а на это нужно много времени,которого у главного тренера не было,так как надо было и в клубе работать! Надеюсь,что сейчас наконец-то сформируется новый тренерский штаб ,спецы которого будут заниматься только сборной,чтобы к домашнему ЧМ было 22 игрока,подведенных к пику своей формы!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 июня 2016, 11:06

      А если же потерял, то можно. Вот и давай. А то, только языком чешешь.

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 24 июня 2016, 11:04

      Сходил бы ты в сборную чтоль.. Бубнов.. Голову бы потерял не лилось бы ...

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 24 июня 2016, 08:39

      Слуцкий на ЧЕ всё искал каналы, как повлиять на судей, подкупить соперников и т. д. Что поделать - сила привычки

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 июня 2016, 05:55

      во всем согласен

      1
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      Рейтинг: +115

      slawianka 24 июня 2016, 05:52

      100% согласен, Только Бердыев, если пойдет.

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 24 июня 2016, 00:56

      Бронза на ЧЕ 2008 относительный результат?WAT?

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Marqello 24 июня 2016, 18:49

      вручили им бронзовые медали

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 24 июня 2016, 00:54

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 24 июня 2016, 00:42

      Режет правду матку, Бубен

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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 24 июня 2016, 00:37

      Напомнило сборную Англии. Там тоже были спады и кого только не звали. Даже Саньку Фергюсону предлаги, но тот сразу смекнул - утопия. Что касается наших, то нам хоть Маура, хоть Гвардиолу врятли как-то сильно на качество игры повлияет. Разве что Сталина восресить, результат будет 100%-ый.

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