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    Фоменко: «Какой смысл продолжать сотрудничество со сборной? Я подаю в отставку»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко объявил о том, что намерен покинуть свой пост.

    «Какой смысл продолжать сотрудничество, если задачу, которая была поставлена ​​перед нами, мы не выполнили? Я беру ответственность за отсутствие результата на себя и подаю в отставку. При этом я благодарен Федерации футбола за созданные условия для работы и для подготовки к чемпионату Европы.

    Все было на высшем уровне. Спасибо за сотрудничество ФФУ и хочу попросить прощения у украинских болельщиков за то, что не смог оправдать их ожидания», – сказал Фоменко.

    Под его руководством сборная Украины не набрала ни одного очка на групповом этапе Евро-2016 и не забила ни одного гола.

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    Источник: ФФУ

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    23.06.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 24 июня 2016, 02:44

      Как тренер Фоменко действительно хорош. Жаль. Но виноваты именно игроки..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 23 июня 2016, 21:51

      ((((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 23 июня 2016, 21:48

      То говно что засохло больше не всплывет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 июня 2016, 21:17

      Ждал лучшего от наших сборных.Увы

      4
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