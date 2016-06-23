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    Руни: «Мы должны быть более безжалостными»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни считает, что команде следует улучшить реализацию голевых моментов в плей-офф Евро-2016.

    «Мы должны быть более безжалостными в смысле использования своих голевых моментов. Как показала последняя игра, это может стоить нам результата, так что в плей-офф нужно извлечь всю возможную выгоду из своих шансов.

    Мы чувствуем, что способны хорошо играть как против обороняющихся команд, так и против тех, кто сам готов атаковать. Мы можем менять свой план на игру в зависимости от соперника», – сказал Руни.

    Напомним, на стадии 1/8 финала Евро-2016 сборная Англии сыграет против команды Исландии.

    Источник: Skysports

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    23.06.2016 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      MYU_BEKC 24 июня 2016, 17:16

      Я тоже фанат англичан но не удачники сегда не визет

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      Рейтинг: +367

      gigs84 23 июня 2016, 23:06

      Давай Уэйн, порви всех! Я за вас уже 20 лет болею, и каждый раз вам чуть-чуть не везёт. Сейчас сборная классная, молодая, быстрая. Пора уже и выиграть что-нибудь.

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