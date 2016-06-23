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  • Воронин: «Неужели из 150-ти миллионов россиян нельзя найти 20 хороших футболистов?»

Воронин: «Неужели из 150-ти миллионов россиян нельзя найти 20 хороших футболистов?»

23 июня 2016, 16:43
20

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями по поводу неудачного выступления сборной России и украинцев на Евро-2016. Напомним, обе команды не смогли преодолеть групповой этап, заняв в своих квартетах последние места.

«Проблема системная. Ее нужно искать внутри чемпионата. Я скажу банальную вещь, но это правда: футболист должен заработать деньги, а не получить. Когда он их будет зарабатывать, тогда будет играть. Надо выходить на поле и постоянно доказывать свою состоятельность.

Слушайте, в России 150 миллионов населения, в Украине – за 50. И что, нельзя найти 20 человек, умеющих играть в футбол? Мне просто обидно. Я смотрю на Хорватию, на Сербию. У них население меньше, чем в Москве. Но у них у всех нормальные сборные. Почему у нас нет? Что у нас, что у вас. Мне это непонятно. Может быть, надо взять 20 человек – закрыть их где-то на два года и тренировать, готовить взаперти? Может быть, тогда будет толк? Ну не может и не должно быть такого, что мы постоянно хуже всех. Проблема в нас, получается. Что-то мы неправильно делаем», – сказал Воронин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Украина Воронин Андрей
Комментарии (20)
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Kostas_2011
1466689665
Можно, да только это бизнес давно....к сожалению...и никакого развития нет...гниль и сплошные скруджи макдаки...
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sidul1
1466689846
прогнило все,деньги все заменили
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kella
1466690259
Если из 150 миллионов вычесть женщин, детей, стариков, депутатов, лже - футболистов и алкоголиков то получим отрицательное число!
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cska59
1466691109
А это идея,тренировать взаперти.
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RedWhiteFanS
1466692094
Хоть нормальные слова прозвучали. Чувствуется боль и гнев ищут созидания.
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FanatSerj
1466692202
А теперь давайте узнаем сколько крытых современных спортивных футбольных манежев у той же Исландии на их 300 тысяч населения. Оказывается больше сотни и больше 2000 тысяч тренеров с самой высокой тренерской категорией. А теперь хоть один город России или Украины может этим похвастаться? да что город тут хоть две страны вместе сложи даже в подметки не годимся той же Исландии. Вот вам и ответ, в Китае тоже миллиарды народу, да что то то пока своих Месси и Рональд нету. (пока нету)) ) А дать кучке футболистов дохуа денег это никак не развитие футбола.
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lek!
1466692533
Ну как всегда , поругают сборную , дадут выговор министру . И потом опять 25 , после ЧМ 18 будет те же вопросы без ответов ....
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ManUtd-Volgograd
1466695861
А кто искать то будет? Мудко лучше лимит придумает!
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1466704473
мудрые слова сказал. отценка+5
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Шнюхинс
1466707947
Я - звоните + 8 921 483 2644 готов играть за сборную 22 года. не курю
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