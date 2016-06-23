Воронин: «Неужели из 150-ти миллионов россиян нельзя найти 20 хороших футболистов?»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями по поводу неудачного выступления сборной России и украинцев на Евро-2016. Напомним, обе команды не смогли преодолеть групповой этап, заняв в своих квартетах последние места.

«Проблема системная. Ее нужно искать внутри чемпионата. Я скажу банальную вещь, но это правда: футболист должен заработать деньги, а не получить. Когда он их будет зарабатывать, тогда будет играть. Надо выходить на поле и постоянно доказывать свою состоятельность.

Слушайте, в России 150 миллионов населения, в Украине – за 50. И что, нельзя найти 20 человек, умеющих играть в футбол? Мне просто обидно. Я смотрю на Хорватию, на Сербию. У них население меньше, чем в Москве. Но у них у всех нормальные сборные. Почему у нас нет? Что у нас, что у вас. Мне это непонятно. Может быть, надо взять 20 человек – закрыть их где-то на два года и тренировать, готовить взаперти? Может быть, тогда будет толк? Ну не может и не должно быть такого, что мы постоянно хуже всех. Проблема в нас, получается. Что-то мы неправильно делаем», – сказал Воронин.