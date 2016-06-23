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    В «Динамо» ждут ответа от Ионова

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о возможных вариантах развития ситуации вокруг Алексея Ионова, который может перебраться в ЦСКА.

    «Если уйдет Ионов, то будет еще одно приобретение на его позицию. Если останется, то селекция закончена», – сказал Орещук.

    Напомним, что в текущее межсезонье состав «Динамо» уже пополнили Евгений Луценко, Александр Зотов, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Дмитрий Белоруков, Александр Сапета, Сергей Нарубин, Иван Темников и Сергей Терехов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2016 09:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 июня 2016, 20:17

      Для фнл вполне крепкие ребята

      1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 23 июня 2016, 15:47

      нормально все будет надеемся что ионов останется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 23 июня 2016, 10:27

      Достойно укомплектовали из русских. Уверен,что вернутся на след.год

      0
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